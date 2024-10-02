Через російські обстріли 1500 абонентів у Покровській громаді залишилися без світла

Минулої доби, 1 жовтня, Покровська громада перебувала під обстрілами російських окупантів. Під вогнем опинилася північно-західна частина Покровська, через удар по підстанції без світла виявилося понад 1500 людей. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Російські війська продовжують бити критичною інфраструктурою, зокрема, енергетичними об'єктами. Внаслідок влучання в електричну підстанцію, розташовану за межами громади, без електропостачання залишились близько 1500 абонентів, серед яких жителі с. Котлине (частково), с. Новоолександрівка, с. Вовкове, с. Солоне, с. Нововасилівка, с. Успенівка», — йдеться у повідомленні.



Крім того, 1 жовтня о 22:18 внаслідок обстрілу повністю знищено понад 10 приватних домоволодінь, 7 господарських будівель та машини.



Раніше ми писали, що за 1 жовтня росіяни поранили п'ятьох жителів Донецької області.