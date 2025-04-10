У ЗСУ назвали стратегічну мету Росії на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Стратегічна мета РФ на Лиманському напрямку – закрити вихід на адміністративний кордон Луганської області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти посилили тиск на цьому напрямку через кілька факторів.



«По-перше, росіяни намагаються тиснути на будь-яких ділянках фронту, до яких вони лише дотягуються. По-друге, вони мали певний неуспіх кілька тижнів тому, коли втратили село Надія. І мені здається, що там була певна фрустрація від цього. Можливо, не доповіли вчасно. Дуже швидко почалися контрдії. Дуже швидко почалася спроба відбити все назад і якось розвивати подальший наступ. Інтенсивність на цьому напрямку справді зросла», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, що дасть росіянам захоплення міст Торецьк та Часів Яр Донецької області.