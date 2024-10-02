Припинив роботу єдиний сервісний центр МВС у Донецькій області

2 жовтня стало відомо, що у Краматорську тимчасово призупинив роботу сервісний центр МВС. Про це повідомили у пресслужбі.
«З технічних причин тимчасово зупиняє надання послуг сервісний центр МВС №1452 місто Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 5», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що повідомлять про поновлення роботи центру.
За додатковою інформацією звертатись за телефоном: 063-395-35-61
Варто зазначити, що раніше ще працював сервісний центр у Покровську, але він припинив роботу наприкінці серпня через бойові дії.
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