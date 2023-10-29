Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію для повернення депортованих РФ українських дітей

На Мальті відбулася зустріч зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики. Так було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, яких депортували росіяни з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив Офіс Президента.



Таку ініціативу озвучила делегація Канади, і її підтримали багато країн-учасниць заходу. Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту Формули світу Президента Зеленського «Повернення військовополонених та депортованих осіб».



Вказана ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA Глави Української держави.



«Пропозиція з приводу міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації Української формули світу в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників та військовополонених, підготовленого та представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн та міжнародних організацій», — йдеться у повідомленні.



У ОП зазначили, що РФ продовжує агресивну війну проти України. Масова депортація та цілеспрямоване викрадення українських дітей для їхньої подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою РФ.



Крім того, зараз у російському полоні знаходяться тисячі українських військовослужбовців, які потребують допомоги. Росія не надає доступу міжнародним організаціям, таким як ООН та МКЧХ, для моніторингу умов їх утримання.



Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, на якому колаборант та засновник батальйону «Схід» Олександр Ходаковський займається депортацією українських дітей.