Окупанти РФ завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області

Протягом доби російські окупанти завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, використавши БПЛА, РСЗВ та артилерію. Про це розповів начальник Запорізької ОВ Іван Федоров.
Російська окупаційна армія застосувала різні типи озброєння, а також використовувала керовані авіаційні бомби тактичною авіацією на Запоріжжі.
Крім того, надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За словами Федорова, мирні мешканці не постраждали.
Нагадаємо, РФ атакувала Запоріжжя авіабомбами, є жертва та постраждалі.
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