Окупанти РФ завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області

РФ завдала 396 ударів по 7 населених пунктах Запоріжжя

Протягом доби російські окупанти завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, використавши БПЛА, РСЗВ та артилерію. Про це розповів начальник Запорізької ОВ Іван Федоров.

Російська окупаційна армія застосувала різні типи озброєння, а також використовувала керовані авіаційні бомби тактичною авіацією на Запоріжжі.

Війська РФ здійснили авіаційний удар по Левадному.

211 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

16 обстрілів РСЗВ накрили Таврійське, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.

168 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Крім того, надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За словами Федорова, мирні мешканці не постраждали.



Нагадаємо, РФ атакувала Запоріжжя авіабомбами, є жертва та постраждалі.