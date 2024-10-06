Атака «Шахедів» на Одесу: пошкоджено склади та вантажівки

Внаслідок нічної атаки «шахедів» на Одесу постраждали складські приміщення та вантажні автомобілі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«Спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці. Залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу», — йдеться у заяві ДСНС.
Результат атаки "шахедів" в Одесі. Фото: ДСНС
Результат атаки "шахедів" в Одесі. Фото: ДСНС
Результат атаки "шахедів" в Одесі. Фото: ДСНС
Результат атаки "шахедів" в Одесі. Фото: ДСНС
За даними рятувальників, одна людина отримала тяжкі травми та була госпіталізована. Нагадаємо, у селі Новий Комар Волноваського району Донецької області 1 жовтня спалахнула пожежа.
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