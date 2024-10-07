ЗСУ вночі вдарили по нафтобазі в окупованій Феодосії: там виникла масштабна пожежа

Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: соцмережі

Вночі 7 жовтня Сили оборони України завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у місті Феодосія в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У районі об'єкта зафіксували пожежу. Наслідки ураження уточнюються.



Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, в тому числі й для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.



Завдання виконане підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.



Голова окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко підтвердив пожежу на нафтобазі.



«У зв'язку із подією на нафтобазі перекрито рух транспорту вулицею Геологічною та вулицею Федько від перехрестя з Керченською трасою до району автовокзалу», – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, що 4 жовтня у місті Енергодар підірвали «начальника фізичної охорони» захопленої Запорізькою АЕС.