Авіаудар РФ по Херсону: поранено вісім мирних жителів

Після 10.00 російські окупаційні війська завдали по Херсону авіаційного удару, внаслідок атаки на місто вісім людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За інформацією начальника Херсонської МВА, два КАБи влучили у прибережній зоні Центрального району, два інших — у північній частині.

Попередньо травми отримали 8 осіб, двоє з них — діти 3 та 5 років. Раніше повідомлялося, що війська РФ скинули вибухівку на 17-й автобус у Херсоні.