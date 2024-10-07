Росія знову обстріляла об'єкти інфраструктури Запоріжжя

Росія завдала чергових ударів по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Про це написав у телеграм начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури. Поранення дістали троє співробітників цих обʼєктів. Медики надають усю необхідну допомогу», - заявив Федоров.
Раніше росіяни скинули FPV-дрони на авто з волонтерами. Також повідомлялося, що ППО України збила дві ракети та 32 БПЛА.
Нагадаємо, російські окупанти завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.
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