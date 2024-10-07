Послідовно створював умови для окупації Луганщини: суд посилив вирок Леоніду Пасічнику

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Фото: особиста сторінка Пасічника у Телеграм

Апеляційний суд призначив більш жорстке покарання голові окупаційної адміністрації «ЛНР» Леоніду Пасічнику. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



1 липня 2024 року Пасічника визнали винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у колабораційній діяльності, та засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Прокуратура оскаржила вирок в апеляційній інстанції через невідповідність призначеного покарання ступеня тяжкості злочину та м'якість призначеного покарання.



За даними досудового розслідування, Пасічник з 2018 року на «посаді» голови угруповання «ЛНР» послідовно створював умови для анексії російським агресором частини території України.



Напередодні 24 лютого 2022 року він підписав «договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між «ЛНР» та Росією». Кремль використав цей «правовий акт» як формальний привод для широкомасштабного вторгнення в Україну.



За вказівкою Кремля, у вересні 2022 року Пасічник підписав «закон» про входження фейкової «ЛНР» до складу Росії та провів на захопленій території псевдореферендум. Надалі Пасічник брав участь у підписанні з Путіним «угоди» про приєднання окупованого регіону до Росії.



У 2023 році він організував участь тимчасово захоплених громад Луганщини у російських виборах до законодавчих органів влади.



За наслідками розгляду апеляційної скарги судове рішення першої інстанції скасували.



Голову окупаційної адміністрації Луганської області визнали винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні виборів на тимчасово окупованій території за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (добровільне обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території).

Пасічника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Нагадаємо, що в липні СБУ повідомила про нову підозру Леоніду Пасічнику, який організував примусову «мобілізацію» на окупованій Луганщині.