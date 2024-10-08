Росіяни з артилерії обстріляли Цукурине: є постраждалий

Російські військові вранці, 8 жовтня, обстріляли з артилерії селище Цукурине Селидівської громади Донецької області. Одна людина постраждала. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Приблизно о 06:00 стався ворожий артилерійський обстріл селища Цукурине. Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну людину (чоловік 1959 року народження)», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що у потерпілого вогнепально-кульове поранення передньої черевної стінки. Його доправили до медичного закладу.



Інформації про руйнування та пошкодження не надходило.



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