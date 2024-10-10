Вибухи в Запоріжжі: зруйновано будинки, є постраждалі

Сьогодні вранці, 10 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя, зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Спочатку, після ударів загарбників по місту, стало відомо про двох постраждалих. Медики надають їм допомогу.
У МВС зазначили, що по Запоріжжю росіяни завдали три авіаудари (попередньо КАБами). Поранення отримали троє людей, серед них — 17-річна дівчина.
«Ворожі боєприпаси влучили по двох приватних будинках, також пошкоджені домоволодіння поруч. На місцях працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби», - йдеться у заяві правоохоронців.
Згодом стало відомо ще про четвертого цивільного, який дістав поранення. Начальник обласної військової адміністрації наголосив, що відомо про десятки постраждалих.
Нагадаємо, Росія знову обстріляла об'єкти інфраструктури Запоріжжя.
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