Вибухи в Запоріжжі: зруйновано будинки, є постраждалі

У Запоріжжі пролунали вибухи, зруйновано приватні будинки. Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні вранці, 10 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя, зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



Спочатку, після ударів загарбників по місту, стало відомо про двох постраждалих. Медики надають їм допомогу.



У МВС зазначили, що по Запоріжжю росіяни завдали три авіаудари (попередньо КАБами). Поранення отримали троє людей, серед них — 17-річна дівчина.



«Ворожі боєприпаси влучили по двох приватних будинках, також пошкоджені домоволодіння поруч. На місцях працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби», - йдеться у заяві правоохоронців.



Згодом стало відомо ще про четвертого цивільного, який дістав поранення. Начальник обласної військової адміністрації наголосив, що відомо про десятки постраждалих.



Нагадаємо, Росія знову обстріляла об'єкти інфраструктури Запоріжжя.