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У боях за Вугледар лише дві російські бригади могли втратити майже половину військових — ЗМІ

05 жовтня 2024, 16:33

У боях за Вугледар лише дві російські бригади могли втратити майже половину військових — ЗМІ

У боях за Вугледар Донецької області лише 155-а та 40-а бригади морської піхоти ЗС РФ могли втратити понад 2100 осіб з урахуванням тяжко поранених, загиблих і зниклих безвісти. Це 40% довоєнної чисельності цих двох підрозділів, пише ВВС. Видання проаналізувало дані про втрати РФ, виходячи з доступної інформації.

Найбільш напруженими та кровопролитними були бої за місто восени 2022 та взимку 2023 року. Тоді на штурм міста кинули елітні загони морської піхоти — 155-ту та 40-ту бригади «чорних беретів» за підтримки БМП та танків. Їм допомагали мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих та добровольців.

На основі відкритих даних видання підтвердило, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти, ще 42 зникли безвісти.

Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у Чечні. Серед загиблих – 19 офіцерів, у тому числі командир батальйону Цирен Лубсанов.

Пліч-о-пліч із 155-бригадою в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади «чорних беретів» з Петропавловськ-Камчатського. На основі відкритих даних ми змогли підтвердити загибель 72 солдатів та офіцерів цього з'єднання.

Непрямим чином про серйозні втрати «чорних беретів» може свідчити той факт, що до складу 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи «Шторм Z», сформовані з ув'язнених російських колоній.

Встановлене нами число втрат 155-ої та 40-ої бригад включає лише тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського та Камчатського краю, ЗМІ та соцмережах, і чиє місце служби ми змогли підтвердити. Реальна кількість «чорних беретів», які загинули під час штурму Вугледара, може бути приблизно вдвічі вищою — тобто близько 570 осіб.

З урахуванням зниклих безвісти, більшість із яких, швидше за все, загинули, реальна цифра загиблих у штурмах Вугледару морпіхів може зрости до 700 людей.

Число важкопоранених солдатів 155-ї та 40-ої бригад морської піхоти достовірно встановити неможливо. При підрахунку цієї категорії видання спиралося на документи про виплати компенсацій усім пораненим, яких у результаті каліцтва звільнено зі служби. За даними «Медіазони» та «Медузи», на кожного загиблого російського військового в ході цієї війни може припадати по 1,7-2 тяжко поранених. Отже, кількість людей, які остаточно вибули з ладу через поранення в 155-й і 40-ій бригадах, може становити приблизно 1400 осіб. А загальна кількість втрат «чорних беретів» під Вугледаром — до 2100 осіб.

За оцінками західних фахівців, довоєнна чисельність 155-ї бригади становила близько 2900 осіб, а 40-ї бригади — 2400 осіб. Отже, лише штурм Вугледару — без урахування інших битв — міг вибити з ладу до 40% штатного складу підрозділів.

Загалом на основі відкритих даних ВВС спільно з виданням «Медіазону» та командою волонтерів вдалося встановити імена 72 004 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Більша частина була пов'язана з армією на початок війни.

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Нагадаємо, що 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із міста Вугледар.

Наступного дня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що вихід українських військ з Вугледару був контрольованим, оскільки росіяни не захопили техніку та полонених.

Евакуація поранених українських військових із Вугледару була складною, але вихід із міста дозволив мінімізувати втрати.

Відступ Збройних сил України з Вугледару був правильним кроком, заявив президент України Володимир Зеленський.

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