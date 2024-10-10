Два селища Херсонщини повністю знеструмлені після обстрілу РФ

Російська армія вкотре обстріляла Херсон, пошкодивши енергетичне обладнання та залишивши без світла два селища. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Через обстріли РФ повністю знеструмлені селища Текстильне та Зеленівка у Дніпровському районі міста і значна частина Центрального району. Енергетики вивчають обсяг пошкоджень», - зазначив Мрочко.



Він також додав, що про перебіг та закінчення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково.



Раніше внаслідок обстрілу російськими окупантами Антонівки постраждали п'ятеро мешканців.