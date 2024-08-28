Співробітникам ТЦК дозволили стріляти на ураження

До особового складу всіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Про це 28 серпня повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Наголошується, що вночі 27 серпня під час комендантської години стався збройний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. Невідомий відкрив вогонь. В результаті було поранено старшого солдата, який зараз перебуває на лікуванні в госпіталі.

«Солдати роти охорони, які в цей час несли службу, діяли рішуче за обставинами і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцеві вдалося втекти з місця події. Наразі його розшукують правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

У Волинському обласному ТЦК та СП наголосили, що військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони — це військові з бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК. Усі вони — місцеві, які пішли на фронт від початку російського вторгнення. Вони зазнали поранень і були переведені на службу в тил.