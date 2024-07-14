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В Міноборони пояснили, чи стягуватимуть штрафи за неоновлення даних у ТЦК

14 липня 2024, 17:34

В Міноборони пояснили, чи стягуватимуть штрафи за неоновлення даних у ТЦК

В Україні не передбачено автоматичних штрафів. Фото: соцмережі В Україні не передбачено автоматичних штрафів. Фото: соцмережі

У українців до 16 липня є змога оновити свої військово-облікові дані. Директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк відповів, чи виписуватимуть штрафи тим, хто вирішив не оновлювати місця свого проживання, електронну адресу та номер телефону. Про це він розповів в інтерв'ю, опублікованому на сайті Міністерства оборони України.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачено процедури автоматичного стягнення штрафів. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено стягнення штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців з моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його скоєння», — сказав він.

На запитання модератора, чи буде оформлений штраф, якщо дані військовозобов'язаного не оновили, але з поважних причин, зокрема, через лікарняний, Андрусяк зазначив:

«На сьогодні законом передбачена обов'язкова вимога оновлення даних громадянами України протягом 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено. І в будь-якому разі, після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адміністративні правопорушення».

При цьому, громадяни можуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи документи, що підтверджують, що дійсно вони це не могли зробити своєчасно.

Андрусяк заявив, що виписувати штрафи може лише технічний працівник ТЦК.

«За інформацією, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які все більше знають як систему «Оберіг», він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює та передає керівникові ТЦК для складання протоколу», — резюмував директор.

Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані.

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