Повідомлення про масове «мінування» надходять із різних міст України

У понеділок, 14 жовтня, з'явилася інформація про серію «мінувань» по країні: є повідомлення про мінування будівлі Рівненської ОДА, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, шкіл та вищих навчальних закладів.
Також у місцевих телеграм-каналах повідомляють про випадки «мінування» у Києві, Сумах, Житомирі, Львові, Вінниці, Запоріжжі та інших містах.
З навчальних закладів, гуртожитків, міністерств та судів евакуювали людей, пишуть місцеві паблики.
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