Повідомлення про масове «мінування» надходять із різних міст України

Надійшло повідомлення про «мінування» однієї з київських шкіл. Фото: Лівий берег Київ/Telegram

У понеділок, 14 жовтня, з'явилася інформація про серію «мінувань» по країні: є повідомлення про мінування будівлі Рівненської ОДА, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, шкіл та вищих навчальних закладів.

Також у місцевих телеграм-каналах повідомляють про випадки «мінування» у Києві, Сумах, Житомирі, Львові, Вінниці, Запоріжжі та інших містах.

З навчальних закладів, гуртожитків, міністерств та судів евакуювали людей, пишуть місцеві паблики.