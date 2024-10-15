У Миколаєві є загибла та поранені внаслідок нічного обстрілу

Російські військові сьогодні вночі атакували Миколаїв попередньо ракетами типу С-300. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи щодо ліквідації.
«Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранень дістали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу», — повідомив Кім.
Вибухи у Миколаєві пролунали у ніч проти 15 жовтня. Військові попереджали про швидкісні цілі на місто.
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