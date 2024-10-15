Найближчим часом РФ може відновити удари по енергооб'єктах України — РНБО

Російська Федерація може відновити масований обстріл української енергетики найближчим часом. Можливо, це станеться із початком опалювального сезону. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Литвиненко під час відкриття виставки «Енергетика в промисловості-2024».

«З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці», — заявив він.

Литвиненко додав, що під час повномасштабної війни українська енергетика продемонструвала здатність реалізувати інноваційні рішення, а плани агресора щодо знищення економіки України не досягають мети.

Раніше повідомлялося, що російські військові вночі та вранці 14 серпня обстріляли енергетичні об'єкти у північному та південному регіонах України.