У складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів — ЗМІ

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами Північної Кореї. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерело у військовій розвідці.

За даними джерела, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить близько 300 осіб. В даний час військові забезпечуються стрілецькою зброєю та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучений до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Ще влітку в Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть «на допомогу» російським окупантам, стануть «гарматним м'ясом».

Учора, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський зазначив, що КНДР «фактично включилася» до російсько-української війни.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року стало відомо, що внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька могли бути ліквідовані шість північнокорейських офіцерів.