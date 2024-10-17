Росіяни поранили трьох мирних жителів під час обстрілу Донецької області

ЗС РФ поранили трьох мирних жителів під час обстрілу Донеччини. Фото: Філашкін

За 16 жовтня російська армія поранила трьох мешканців Донецької області: у Часовому Яру, Покровську та селі Миколаївка. Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи склала 2816 осіб убитими та 6304 - пораненими.



Раніше повідомлялося, що в зоні бойових дій на Донеччині залишаються 43 тисячі осіб, а евакуація продовжується.