Росіяни поранили трьох мирних жителів під час обстрілу Донецької області

За 16 жовтня російська армія поранила трьох мешканців Донецької області: у Часовому Яру, Покровську та селі Миколаївка. Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи склала 2816 осіб убитими та 6304 - пораненими.
Раніше повідомлялося, що в зоні бойових дій на Донеччині залишаються 43 тисячі осіб, а евакуація продовжується.
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