Глава Міноборони США анонсував передачу допомоги Україні на суму 400 млн доларів

У понеділок, 21 жовтня, до України з офіційним візитом приїхав міністр оборони Америки Ллойд Остін. Лідер анонсував новий пакет на 400 млн доларів у рамках військової допомоги для України. Про це повідомляє видання «Інтерфакс».
Зазначимо, що глава оборонного відомства зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
«Я хотів би оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 млн доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», — заявив він.
Крім того, Остін додав, що Америка продовжуватиме надавати допомогу Україні згідно з двосторонньою угодою у сфері безпеки, яку було пописано у червні 2024 року.
Раніше ми писали, що Франція надасть Україні військову техніку від заморожених активів Російської Федерації. Київ отримає 12 САУ Caesar.
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