Росіяни вбили двох дітей та жінку в Покровському районі: у прокуратурі розповіли про атаку

Російські окупанти увечері, 21 жовтня, обстріляли Покровський район на Донеччині. Зокрема, під удар потрапили села Новоукраїнка та Янтарне. Внаслідок ударів загинули дві дитини та жінка, також двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«За даними слідства, 21 жовтня 2024 року, о 21:00 армія РФ атакувала двома БпЛА, попередньо, типу «Shahed» село Новоукраїнка Покровського району. Тілесні ушкодження, несумісні із життям, отримала 14-річна дівчинка. Жінка 29 років отримала перелом ноги та опіки тіла», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 23:50 росіяни скинули авіабомбу на села Янтарне Курахівської міської громади. Внаслідок вибуху в одному з будинків загинули 64-річна мешканка та 11-річний хлопчик. Також поранено 68-річного чоловіка.



У населених пунктах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, пошкоджено залізничну інфраструктуру.



Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російська армія з 21 на 22 жовтня вкотре атакувала центр Покровська Донецької області. Відомо про пошкодження залізничної інфраструктури, спалахнула пожежа.