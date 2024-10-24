Пік зростання військової економіки в РФ вже пройдено — Bloomberg

Зростання російської економіки військового періоду досягло свого піку після «перегріву» у першій половині року на тлі потужного виробництва для підтримки військових дій в Україні. Про це пише американське видання Bloomberg.

«Пік зростання було пройдено, швидше за все, у середині цього року. Якою буде траєкторія зростання наступного року, залишається відкритим питання — чи це буде "м'яка" або "жорстка" посадка для економіки», — сказав Олег Кузьмін, економіст «Ренесанс Капітал» у Москві.

Військове виробництво у РФ продовжує зростати, але недостатньо, щоб компенсувати падіння в інших секторах економіки, повідомляє Інститут Банку Фінляндії з економіки. Також днями Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз для економіки Росії і тепер бачить зростання у 2025 році на рівні 1,3% проти 1,5% раніше.

Уповільнення зростання економічних показників поза військово-промисловим сектором підкреслює продовження закріплення Росії у військовій економіці. 2023 року країна швидко оговталася від рецесії після вторгнення, розширюючи свою економіку на 3,6% щорічно за рахунок витрат, пов'язаних з обороною. Наразі експерти припускають, що збільшення військового виробництва може відбуватися за рахунок цивільних секторів.

Так, промислове виробництво у вересні зросло на 3,2% у річному обчисленні порівняно з 2,7% у серпні.

Росіяни вже стикаються з відсотковими ставками на рівні кризи, а центральний банк може підвищити свій контрольний показник до 20% такого ж рівня, як і протягом тижнів після початку вторгнення, намагаючись приборкати інфляцію.

Будь-який спад в економіці може завдати споживачам економічного болю, від якого вони в основному були захищені на тлі каральних заходів, які США та їхні союзники продовжують застосовувати, зазначає видання.