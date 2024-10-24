Нічого іншого, крім «реалій на землі» — Путін про умови мирних переговорів

Російський президент Володимир Путін заявив, що готовий до будь-яких пропозицій щодо припинення війни проти України, якщо ці пропозиції виходитимуть із «реалій на землі».



«Ми готові розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, які складаються на землі. І не готові ні до чого іншого», — заявив Путін на пресконференції.



Він вкотре заявив, що українській владі нібито невигідно розпочинати мирні переговори, бо згодом потрібно буде проводити президентські вибори.

Раніше Путін заявляв, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною на основі угоди, досягнутої у Стамбулі у 2022 році.