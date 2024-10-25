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Вночі Київ атакували дрони: у КМВА повідомили про наслідки

25 жовтня 2024, 08:17

Вночі Київ атакували дрони: у КМВА повідомили про наслідки

У ніч проти п'ятниці, 25 жовтня, Росія здійснила п'ятнадцяту атаку на Київ з початку жовтня. Системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби виявили та знешкодили до півтора десятка безпілотників, які загрожували Києву. Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Наголошується, що дрони запускали з території Курської області та Краснодарського краю, направивши їх на столицю України двома великими хвилями.

Повітряні сили ЗСУ о 00:25 попереджали про рух ударних БПЛА у бік Києва з північного напрямку.

Першу повітряну тривогу оголосили близько опівночі, другу — о третій ранку. Загалом небезпека для Києва тривала близько чотирьох годин.

Падіння уламків було зафіксовано у кількох районах міста, зокрема, у Дарницькому районі, де сталася пожежа на відкритій території — спалахнули дерева та трава. Полум'я швидко локалізували та загасили. Інформація про постраждалих не надходила, а зведення за ніч ще уточнюється, додав Попко.

Збивали дрони також на території Київської області. В ОВА повідомляли про роботу ППО двічі за ніч.

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