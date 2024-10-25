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В окупованому Донецьку військова поліція викрала цивільного прямо у супермаркеті

25 жовтня 2024, 11:58

В окупованому Донецьку військова поліція викрала цивільного прямо у супермаркеті

Військова поліція в окупованому Донецьку викрала чоловіка просто на очах його дружини. Скріншот відео Військова поліція в окупованому Донецьку викрала чоловіка просто на очах його дружини. Скріншот відео

На очах дружини в окупованому Донецьку військова поліція викрала чоловіка. Про це пише видання ASTRA.

Повідомляється, що напередодні близько 6-ї вечора у продуктовому магазині до молодого чоловіка підійшли двоє чоловіків у цивільному (один із них — на фото) і зажадали показати документи.

На прохання представитися один із них пред'явив документ, з якого випливало, що він співробітник військової поліції.

Дмитро (ім'я змінено) запитав у них, чому, по-перше, вони одягнені «по гражданкє», а по-друге, чому вони вимагають документи у цивільної особи, на що вони, за словами дружини Дмитра, нібито відповіли, що «закони змінилися і вони мають право перевіряти документи».

Після цього дружина Дмитра почала знімати подію на телефон, на що чоловіки пригрозили їй статтею про «дискредитацію» військових і зажадали припинити зйомку. Після цього до магазину під'їхала група силовиків, скрутила Дмитра і посадила в машину.

«Я за ним бігла, намагалася його витягти. Ці чоловіки мене відштовхували, пхали, у мене порвалася куртка. Зрештою вони мене підштовхнули в цей «бобик» і я поїхала з ними. Привезли його до комендатури і я його більше не бачила», — розповіла дружина Дмитра ASTRA.

Дружині заявили, що на чоловіка нібито порушили справу про самовільне залишення частини, хоча у Дмитра громадянство України, він не підписував контракт, у нього немає військового квитка, каже його дружина.

Як уточнила його дружина, на фронті Дмитро все ж таки був: у лютому 2022 року його викликали з підприємства і незаконно мобілізували, хоча на військовому обліку він не перебував. Дмитро зміг повернутися додому лише у лютому 2023 року.

«Вони його вважають військовослужбовцем, бо він там був. Наскільки мені відомо, військовою може стати людина, яка має контракт і військовий квиток. А він є громадянином України», — заявляє його дружина.

Жінка планує писати заяву до місцевого відділу «Слідчого комітету», який створила Росія.

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