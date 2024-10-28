Унаслідок атаки російського БпЛА в Київській області пошкоджено будинок

Уночі РФ вкотре атакувала Київську область за допомогою БпЛА, пошкодивши один приватний будинок. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Київської ОВА.



«У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», - йдеться в заяві обласної військової адміністрації.



В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено один приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.



Раніше РФ вкотре атакувала столицю за допомогою БпЛА, усі безпілотники збила ППО.