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Усі БпЛА, що летіли вночі до Києва, знешкоджені на околицях міста

27 жовтня 2024, 09:40

Усі БпЛА, що летіли вночі до Києва, знешкоджені на околицях міста

Сьогодні вночі РФ вкотре атакувала столицю за допомогою БпЛА, усі безпілотники збила ППО. Про це написав телеграм-канал Київської міської військової адміністрації.

«Повітряна тривога в Києві тривала майже 3 з половиною години! Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста», — йдеться у заяві.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

Ця нічна атака ворожих дронів ще раз показала, що тактика, способи нападу і цілі противника залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

  • ніч;
  • використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»/«Герань», «Гербера», «Пародія» та інших;
  • заходи на місто БпЛА ворога з різних напрямків та висот;
  • поодинокі атаки дронів, а не численними групами;
  • за одну атаку по Києву ворог стандартно застосовує приблизно десяток БпЛА;
  • цілями залишають цивільна інфраструктура, обʼєкти ППО.

Раніше стало відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі від нічного ракетного удару зросла до 21 особи.

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