Усі БпЛА, що летіли вночі до Києва, знешкоджені на околицях міста

Сьогодні вночі РФ вкотре атакувала столицю за допомогою БпЛА, усі безпілотники збила ППО. Про це написав телеграм-канал Київської міської військової адміністрації.
«Повітряна тривога в Києві тривала майже 3 з половиною години! Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста», — йдеться у заяві.
За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.
Ця нічна атака ворожих дронів ще раз показала, що тактика, способи нападу і цілі противника залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:
Раніше стало відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі від нічного ракетного удару зросла до 21 особи.
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