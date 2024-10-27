Усі БпЛА, що летіли вночі до Києва, знешкоджені на околицях міста

Сьогодні вночі РФ вкотре атакувала столицю за допомогою БпЛА, усі безпілотники збила ППО. Про це написав телеграм-канал Київської міської військової адміністрації.



«Повітряна тривога в Києві тривала майже 3 з половиною години! Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста», — йдеться у заяві.



За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

Ця нічна атака ворожих дронів ще раз показала, що тактика, способи нападу і цілі противника залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

ніч;

використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»/«Герань», «Гербера», «Пародія» та інших;

заходи на місто БпЛА ворога з різних напрямків та висот;

поодинокі атаки дронів, а не численними групами;

за одну атаку по Києву ворог стандартно застосовує приблизно десяток БпЛА;

цілями залишають цивільна інфраструктура, обʼєкти ППО.

Раніше стало відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі від нічного ракетного удару зросла до 21 особи.