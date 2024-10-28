Тиснуть з кількох напрямків: війська Росії зосередили зусилля на Лиманській ділянці фронту

Ситуація поблизу села Макіївка на Луганщині. Фото: карта DeepState

Атакуючі зусилля росіяни зосередили на Лиманській ділянці фронту. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, війська РФ тиснуть з кількох напрямків.



«Наші захисники зупинили штурми росіян поблизу села Макіївка, де противник намагався прорвати оборону українських бійців. Окупанти не припиняють артилерійських обстрілів, продовжують у великій кількості застосовувати безпілотники. Лише поблизу села Балка Журавка вони направили в наш бік 22 БПЛА за добу. По селу Новоєгорівка завдано авіаційного удару», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що війська Росії окупували місто Гірник в Донецькій області.