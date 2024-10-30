Ракетний удар по Кривому Рогу: у лікарні загинув постраждалий

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак

Кількість жертв внаслідок ракетного удару 28 жовтня по Кривому Рогу зросла. Зранку стало відомо, що у лікарні помер один постраждалий. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися надто тяжкими», — зазначив він.





Таким чином, росіяни вбили 2 чоловіків.



Раніше ми писали, що російські окупанти ввечері, 28 жовтня, вдарили балістикою містом Кривий Ріг Дніпропетровської області. 29 жовтня повідомлялося, що одна людина загинула, також відомо про 14 травмованих.