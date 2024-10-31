У Донецьку ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його підозрюють у «підготовці вибуху у прокуратурі»

Затриманий ФСБ мешканець окупованого Донецька. Фото: кадр із відео

У захопленому Донецьку затримали місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «підготовці теракту в будівлі районної прокуратури». Про це стало відомо з повідомлення місцевого проросійського видання «ДАН» з посиланням на так зване «Управління ФСБ по ДНР».



Загарбники заявили, що чоловік начебто за завданням спецслужб України планував підірвати саморобний вибуховий пристрій на базі української протипіхотної міни вдень для заподіяння максимальної шкоди.



«Однак ФСБ затримала донеччанина, коли він йшов вулицею з пакетом, у якому було запаковано вибухову речовину. Затриманий визнав свою провину та співпрацює зі слідством. Він розповів, що вийшов на контакт з українськими спецслужбами через Telegram. Йому повідомили, що вибух потрібен для залякування мирних жителів», – заявили у фейковому відомстві.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти «судитимуть» 19-річного хлопця, якого «звинувачують» у фінансуванні полку «Азов».