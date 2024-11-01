Краматорській лікарні закупили інноваційне обладнання — ендоскоп

Для міської лікарні №3 у Краматорську придбали ендоскопічну відеосистему Pentax. Про це повідомляє Краматорська міська рада.



Вона має деталізовану візуалізацію з роздільною здатністю 4К та дає можливість проводити відеогастроскопію, відеоколоноскопію, відеобронхоскопію.



Чиновники відзначають, що це інноваційне обладнання дає можливість правильно і точно діагностувати захворювання, особливо на початковій стадії, коли пухлина настільки мала, що її неможливо розпізнати звичайними ендоскопами. З її допомогою можна розпізнавати передпухлинні стани, початкові форми злоякісних захворювань, ризик яких збільшується з віком людини.



«Ендоскоп буде використовуватися для надання як безплатних послуг — у рамках виконання досліджень за напрямками лікарів згідно з пакетами програм медичних гарантій або в ургентних випадках надання екстреної медичної допомоги, так і платних — це коли пацієнт виконує дослідження за власним бажанням», — уточнив керівник лікарні № 3 Андрій Апришко.