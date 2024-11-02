Україна збила 39 російських дронів, кілька безпілотників ще намагаються атакувати центр

Збитий російський дрон у районі Бучі Київської області.

Повітряні сили ЗСУ вночі та вранці збили 39 російських БПЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. Загалом Україну атакували 71 безпілотників. З них 21 безпілотник локально втрачено, 5 БПЛА повернулися до РФ.



«У ніч на 2 листопада 2024 року (з 19.00 1 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П з повітряного простору Білгородської області та 71 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ — РФ», — йдеться в повідомленні Повітряних сил.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.



У повітрі вдень 2 листопада перебувають близько 5 ударних БПЛА. Бойова робота продовжується.



За попередніми даними, внаслідок російської атаки через падіння уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одеській області.

На Херсонщині близько 9 години ранку російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці. Відомо про загиблу та ще трьох постраждалих.



Рано вранці у суботу Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Святошинському районі столиці постраждали двоє людей.