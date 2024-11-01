Російська ППО вночі знищила 83 українські безпілотники — Міноборони РФ

Сьогодні вночі, 1 листопада 2024 року, протиповітряна оборона РФ збила 83 українські БпЛА. Про це у своєму звіті заявило оборонне відомство країни-окупанта.



«Протягом минулої ночі припинено спроби здійснити атаки із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Засобами ППО перехоплено та знищено 83 українські безпілотні літальні апарати», — йдеться у доповіді військових РФ.



Зазначається, що 36 БпЛА збиті над територією Курської області, 20 - над територією Брянської області, 12 - над територією Республіки Крим, вісім - над територією Воронезької області, чотири - над територією Орловської області та три - над територією Бэлгородської області.



Раніше дрон-камікадзе знищила російську військову вантажівку в Курській області. Нагадаємо, також у Брянську дрон потрапив у багатоповерховий будинок.