Росіяни вбили двох та поранили одного цивільного в Донецької області

Російська армія минулої доби, 2 листопада, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак двоє мешканців загинули, ще один — травмований. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«За 2 листопада росіяни вбили 2 мешканців Донеччини — в Іванопіллі», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2857 осіб, отримали поранення – 6373. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що війська Росії вивісили свій прапор у селі Максимівка у Волноваському районі Донецької області.
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