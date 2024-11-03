Росіяни вбили двох та поранили одного цивільного в Донецької області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 2 листопада, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак двоє мешканців загинули, ще один — травмований. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 2 листопада росіяни вбили 2 мешканців Донеччини — в Іванопіллі», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2857 осіб, отримали поранення – 6373. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська Росії вивісили свій прапор у селі Максимівка у Волноваському районі Донецької області.