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Зеленський в інтерв'ю АВС заявив, що війна йде до завершення

24 вересня 2024, 08:12

Зеленський в інтерв'ю АВС заявив, що війна йде до завершення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Війна з Росією наближається до завершення швидше, ніж багато хто думає. Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News сказав президент України Володимир Зеленський.

«Я думаю, що ми ближчі до миру, чим вважається. Ми ближче до кінця війни», — сказав він.

Водночас український лідер звернувся до союзників із проханням посилити підтримку української армії.

«План перемоги полягає у посиленні України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо», — сказав Зеленський.

Президент України також закликав США та Велику Британію скасувати обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні, для ударів по цілях на території Росії. За його словами, лише із «сильної позиції» Україна зможе змусити Путіна припинити війну.

22 вересня Зеленський повідомив, що прибув до США для участі у заходах Генеральної Асамблеї ООН. Він зазначив, що у США представить план перемоги України всім лідерам країн-партнерів. Також представить його обом партіям у Конгресі та кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

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