У Лимані горів приватний будинок: загинула одна людина, ще двоє постраждали

У Лимані пожежа. Фото: ДСНС

У неділю, 3 листопада, у місті Лиман Донецької області сталася пожежа у приватному будинку. Відомо, що в результаті інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«3 листопада о 01:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. До місця пригоди виїхали пожежники 69 державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття встановили, що відбувається горіння житлового будинку та літньої кухні», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що о 04:10 рятувальники ліквідували спалах на площі 200 кв. м.



Загинула людина, ще двоє зазнали поранень, їх транспортували фельдшера швидкої медичної допомоги до лікарні.



Причини та обставини події встановлюють відповідні спеціалісти.



Раніше ми писали, що за добу російські окупанти тричі обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок ударів є жертви, також пошкоджено житлові будинки.