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У Лимані горів приватний будинок: загинула одна людина, ще двоє постраждали

03 листопада 2024, 13:26

У Лимані горів приватний будинок: загинула одна людина, ще двоє постраждали

У Лимані пожежа. Фото: ДСНС У Лимані пожежа. Фото: ДСНС

У неділю, 3 листопада, у місті Лиман Донецької області сталася пожежа у приватному будинку. Відомо, що в результаті інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«3 листопада о 01:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. До місця пригоди виїхали пожежники 69 державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття встановили, що відбувається горіння житлового будинку та літньої кухні», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що о 04:10 рятувальники ліквідували спалах на площі 200 кв. м.

Загинула людина, ще двоє зазнали поранень, їх транспортували фельдшера швидкої медичної допомоги до лікарні.

Причини та обставини події встановлюють відповідні спеціалісти.

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