Австралія передасть Україні військові катери

У рамках нового пакету військової допомоги Австралія передасть Україні 14 катерів із жорстким корпусом на суму 14 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті уряду Австралії.
«Австралія подарує Україні 14 катерів з жорстким корпусом, що підкреслить постійну прихильність уряду Австралії до підтримки України в її захисті від незаконного вторгнення Росії», — йдеться у повідомленні.
«Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України», — додали чиновники.
У Міноборони Австралії також зазначили, що це оголошення про відправку катерів спирається на попередні внески у розвиток українських морських можливостей.
За словами австралійського віцепрем'єра Марлеса, підтримка України у її боротьбі з російською агресією — на користь Австралії, і «це правильно».
«Україна продемонструвала свою здатність зірвати атаки Росії з Чорного моря, які продовжуються. Ми пишаємося тим, що можемо зробити свій внесок у цей життєво важливий морський захист за допомогою цього нового пакету», — сказав чиновник.
Нагадаємо, у жовтні Австралія оголосила про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams.
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