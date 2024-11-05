У Краматорських медиків з'явилося сучасне ендоскопічне обладнання

Сучасний японський ендоскоп придбали для потреб краматорських медиків. Фото: Краматорська МВА

Ендоскопічна відеосистема японської фірми Pentax придбана для потреб медиків Краматорської громади. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що відеосистема має деталізовану візуалізацію з розширенням 4К та дозволяє проводити відеогастроскопію, відеоколоноскопію, відеобронхоскопію. Також придбано спеціальне обладнання для миття гнучких ендоскопів, що суттєво полегшить обслуговування системи.

Це інноваційне обладнання дозволяє правильно діагностувати захворювання, особливо у початковій стадії. Воно допомагає розпізнавати передпухлинні стани, початкові форми злоякісних хвороб, ризик розвитку яких зростає з віком людини.

«Ендоскоп буде використовуватися для надання як безкоштовних медичних послуг – у рамках виконання досліджень за направленнями лікарів згідно з пакетами програм медичних гарантій або в ургентних випадках надання екстреної медичної допомоги, так і платних – коли пацієнт виконує дослідження за власним бажанням», – зазначив керівник «КНП Міська лікарня №3» Андрій Апришко.