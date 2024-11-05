РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: є пошкодження

Російські окупанти вранці у вівторок, 5 листопада, атакували Костянтинівку Донецьку область. Відомо про ушкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК. Попередньо — без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що в результаті зруйновані господарське приміщення та три цивільні машини.



Раніше ми писали, що російське окупаційне військо захопило село Степанівка Краматорського району Донецької області.