РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: є пошкодження

Російські окупанти вранці у вівторок, 5 листопада, атакували Костянтинівку Донецьку область. Відомо про ушкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«Росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК. Попередньо — без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що в результаті зруйновані господарське приміщення та три цивільні машини.
Раніше ми писали, що російське окупаційне військо захопило село Степанівка Краматорського району Донецької області.
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