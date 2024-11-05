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Газовики Костянтинівки усунули масштабну аварію після обстрілу

05 листопада 2024, 12:12

Газовики Костянтинівки усунули масштабну аварію після обстрілу

У Костянтинівці вдалося усунути масштабну аварію на газових мережах після російського обстрілу. Фото: Донецькоблгаз У Костянтинівці вдалося усунути масштабну аварію на газових мережах після російського обстрілу. Фото: Донецькоблгаз

Масштабну аварію на газових мережах після російського обстрілу вдалося усунути газовикам у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляє «Донецькоблгаз».

Зазначається, що пошкодження газопроводу високого тиску минулого тижня спричинило серйозну загрозу подальшому газорозподілу на місто.

«Фахівцями Костянтинівського управління газового господарства було виконано низку термінових заходів щодо стабілізації тиску в газових мережах», — йдеться у повідомленні.

У «Донецькоблгазі» заявили, що завдяки оперативній роботі фахівців управління вдалося уникнути відключення від газопостачання правобережної частини міста.

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