Армія РФ вдарила поряд із житловою забудовою в Харкові: пошкоджена п'ятиповерхівка, три людини поранені

Наслідки російського удару по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

Увечері 5 листопада російські війська вдарили поряд із житловою забудовою у Шевченківському районі Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



За його словами, вже є інформація про одну постраждалу людину.



«Пошкоджений п'ятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна. Біля будинку пошкоджені автомобілі. Постраждала жінка», – розповів Терехов.



Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни вдарили по місту безпілотником.



Оновлено 19:40. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що кількість поранених зросла до трьох людей.

Нагадаємо, що 5 листопада внаслідок російського обстрілу Куп'янського району Харківщини постраждали дві людини.