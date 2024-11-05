Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські військові розстріляли шість беззбройних полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку

05 листопада 2024, 19:41

Російські військові розстріляли шість беззбройних полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку

Полонені українські військові на Покровському напрямку. Фото: Донецька обласна прокуратура Полонені українські військові на Покровському напрямку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами скоєння воєнних злочинів, які спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За оперативними даними, 23 жовтня о 17:17 представники ЗС РФ під час наступу на позиції ЗСУ в районі міста Селидове захопили в полон трьох українських військовослужбовців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

Крім того, 1 листопада о 14:00 російські війська на тому ж Покровському напрямку вчинили черговий воєнний злочин. Під час штурму укріплень ЗСУ до росіян потрапили в полон троє українських бійців, після чого їх розстріляли з автоматів.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що під Покровськом російські загарбники розстріляли 16 полонених військових ЗСУ, це стало наймасовішою стратою на фронті.

ТЕГИ

Місця
Покровський напрямок
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Полонені розстріл Штурм Позиції

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
13:50
Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною
13:44
Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина
13:07
У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»
08:50
Війська РФ просунулися в низці населених пунктів — DeepState
23:00
Головне за день: Армія РФ захопила два села. У Криму ракета впала на будинок
20:22
РПЦ замінила Донецького митрополита УПЦ МП на росіянина. Архієреї в Україні обурені
17:07
В окупованому Криму впала російська ракета: зруйнований будинок — ЗМІ
12:56
Армія РФ захопила два населені пункти на Донеччині
23:29
Головне за день: У Британії засудили «вагнерівця». Росія просунулась на Донеччині
22:57
У РФ заявили про захоплення села Максимівка на Донеччині
13:33
В окупованій Горлівці під обстрілами постраждали 4 особи
23:21
Головне за день: КНДР визнала участь у війні. У Росії горіла нафтобаза
21:40
У Маріуполі конфісковане житло віддадуть силовикам. Селидове окуповано — дайджест ►
усі новини
21:09
«Захопили кілька невеликих міст»: у британській розвідці назвали головний напрямок наступу РФ на Донбасі
20:35
В Україні переселенці отримуватимуть субсидії на оренду житла. Кому їх нададуть
19:41
Російські військові розстріляли шість беззбройних полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
18:44
Українські війська знищили піхоту РФ у бою за позиції на Лимано-Куп'янському напрямку: командувач НГУ показав відео
18:06
У Костянтинівці не розпочався опалювальний сезон: у МВА назвали причину
17:19
Армія РФ вдарила поряд із житловою забудовою в Харкові: пошкоджена п'ятиповерхівка, три людини поранені
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
16:57
ЗСУ під час негоди відбили два штурми військ РФ на Курахівському напрямку: росіяни атакували колонами
16:53
У Росії хлопця без голови визнали обмежено придатним до служби в армії
16:45
ЗСУ з початку 2024 року вивели з ладу 102 танкові батальйони російських окупантів
16:15
Двоє людей постраждали в Куп'янському районі через російський обстріл
16:15
У мережі з'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО
16:14
Втрати техніки РФ на полі бою зросли до максимуму за два роки
15:23
Росіяни обстріляли передмістя Херсона: унаслідок атаки виникло дві пожежі
15:10
У російському Бєлгороді дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок: є постраждалі
15:05
Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
14:36
Бійцям ЗСУ загрожує ще один котел на Донеччині — аналітик BILD
14:26
Готівку голови Хмельницької МСЕК арештували
14:20
У Костянтинівській громаді працюють 11 «Пунктів незламності»
усі новини
ВІДЕО
Знищення російської піхоти на Лимано-Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили піхоту РФ у бою за позиції на Лимано-Куп'янському напрямку: командувач НГУ показав відео
05 листопада, 18:44
Наслідки російського удару по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура Армія РФ вдарила поряд із житловою забудовою в Харкові: пошкоджена п'ятиповерхівка, три людини поранені
05 листопада, 17:19
Удари ЗСУ по колоні техніки військ РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ під час негоди відбили два штурми військ РФ на Курахівському напрямку: росіяни атакували колонами
05 листопада, 16:57
З'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО
05 листопада, 16:15
Безпілотник врізався в багатоповерховий будинок у Білгороді, є постраждалі. Фото: SHOT/Telegram У російському Бєлгороді дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок: є постраждалі
05 листопада, 15:10
ГУР знищило приховану в сараї штурмову групу росіян. Фото: кадр із відео Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян
05 листопада, 15:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір