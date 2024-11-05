Російські військові розстріляли шість беззбройних полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку

Полонені українські військові на Покровському напрямку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами скоєння воєнних злочинів, які спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За оперативними даними, 23 жовтня о 17:17 представники ЗС РФ під час наступу на позиції ЗСУ в районі міста Селидове захопили в полон трьох українських військовослужбовців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.



Крім того, 1 листопада о 14:00 російські війська на тому ж Покровському напрямку вчинили черговий воєнний злочин. Під час штурму укріплень ЗСУ до росіян потрапили в полон троє українських бійців, після чого їх розстріляли з автоматів.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що під Покровськом російські загарбники розстріляли 16 полонених військових ЗСУ, це стало наймасовішою стратою на фронті.