Вибори в Америці-2024: у Кремлі відреагували на заяви Трампа про перемогу

Глава Кремля Володимир Путін поки що не привітав Дональда Трампа з ймовірною перемогою на виборах президента США. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, передає російський «Інтерфакс».



За його словами, невідомо, чи Путін вітатиме Трампа. Крім того, заявив, що Америка є недружньою країною для РФ.



«Все-таки давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка прямо і опосередковано залучена до війни проти нашої держави», — зазначив він.



Журналісти запитали у прессекретаря, чи не може Трамп образитися, якщо його не привітає Путін, і чи не погіршить це відносини Росії та США ще більше.



«Ще погіршити практично неможливо, відносини перебувають на історично найнижчій точці. А далі вже залежатиме від наступного керівництва США. Президент Путін неодноразово повторював, що він відкритий до конструктивного діалогу, заснованого на справедливості, рівноправності та готовності враховувати заклопотаність один одного. І президент Путін зберігає цей свій настрій. Він його неодноразово підтверджував. Наразі в адміністрації США налаштовані діаметрально протилежним чином. Що буде у січні — ми подивимося», — резюмував Пєсков.



Раніше ми писали, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив себе переможцем президентських виборів у США. Про це стало відомо з його виступу перед прихильниками та виборцями у місті Палм-Біч у штаті Флорида.