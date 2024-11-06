Рятувальники ліквідували сім пожеж у Донецькій області за добу

Минулої доби рятувальники ліквідували сім пожеж, одна з яких виникла внаслідок ворожого обстрілу. Про це йдеться у звіті Головного управління ДСНС України у Донецькій області.



«5 листопада о 21:13 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в селі Яцьківка Краматорського району. До місця виклику прибули рятувальники 69 державної пожежно-рятувальної частини та ліквідували загоряння на площі 120 кв. м», - розповіли у ДСНС.



Також 6 листопада о 00:18 рятувальники 38 державної пожежно-рятувальної частини прибули на виклик про пожежу приватного житлового будинку в селі Маяки Краматорського району.



Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 28 кв. м о 02:27.

Пожежа у Донецькій області. Фото: ДСНС Донеччини

Пожежа у Донецькій області. Фото: ДСНС Донеччини

У Костянтинівці внаслідок російського обстрілу було пошкоджено будівлю громадського харчування, виникла пожежа.



Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, ліквідували спалах на площі 200 кв. м. Раніше в Лимані горів приватний будинок: загинула одна людина, є постраждалі.