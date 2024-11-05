Росіяни обстріляли передмістя Херсона: унаслідок атаки виникло дві пожежі

РФ обстріляла передмістя Херсона, виникло дві пожежі. ДСНС Херсонщини

Сьогодні вдень передмістя Херсона зазнало чергового обстрілу з боку РФ, внаслідок влучення російських снарядів сталися пожежі на дві адреси. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Херсонській області.



«Горіли приватний житловий будинок, літня кухня та господарські споруди. Рятувальники спільно з підрозділом місцевої пожежної охорони оперативно прибули за вказаними адресами та ліквідували пожежі», — йдеться у звіті обласного ДСНС.



Завдяки злагодженій роботі вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та зберегти майно місцевих жителів.

РФ обстріляла передмістя Херсона, виникло дві пожежі. ДСНС Херсонщини

РФ обстріляла передмістя Херсона, виникло дві пожежі. ДСНС Херсонщини

РФ обстріляла передмістя Херсона, виникло дві пожежі. ДСНС Херсонщини

РФ обстріляла передмістя Херсона, виникло дві пожежі. ДСНС Херсонщини