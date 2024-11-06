Путін та Медведєв привітали Трампа з перемогою на виборах через знайомих — «Верстка»

Путін та Медведєв неофіційно привітали Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США. Скріншот відео

Володимир Путін та Дмитро Медведєв привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах «через знайомих» у Міністерстві закордонних справ Росії. Про це повідомило незалежно російське видання «Верстка».

З посиланням на джерела видання пише, що представники російської влади та еліти привітали Дональда Трампа з перемогою неофіційно — "0«через знайомих» по лінії МЗС Росії.

Серед авторів привітань «Верстка» називає Володимира Путіна, Дмитра Медведєва, Валентину Матвієнко, В'ячеслава Володіна та Германа Грефа.

Співрозмовники «Верстки» вважають, що російська влада сподівається покращити переговорні позиції у війні проти України, очікуючи на скорочення підтримки Києва з боку США. При цьому слова Трампа про те, що він нібито зможе закінчити війну за один день, у Кремлі «не сприймають серйозно», кажуть джерела журналістів.

«А так Трамп, звичайно, набагато домовоспроможніший і кращий для нас [російської влади], ніж [його конкурентка Камала] Харріс», — додав один із співрозмовників «Верстки».

Раніше незалежне видання «Агентство. Новини» повідомило, що російські чиновники почали вітати перемогу Трампа всупереч словам Путіна про Харріс.

Незважаючи на слова Володимира Путіна про перевагу для Росії перемоги кандидата від демократів Камали Харріс, російські чиновники та політики почали робити заяви, в яких позитивно оцінюють перемогу Дональда Трампа.

Одним із перших на попередні підсумки в США відгукнувся заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він написав у Telegram: «Трамп має одну корисну для нас якість: як бізнесмен до мозку кісток, він смертельно не любить витрачати гроші на різних прихильників і приживалок – на придуркуватих союзників, на погані благодійні прожекти і на ненажерливі міжнародні організації. Токсічна бандерівська Україна у цьому ж ряду. Питання, скільки змусять дати Трампа на війну».

Медведєв у образливій формі припустив, що перемога кандидата від республіканців стане серйозним ударом для президента України Володимира Зеленського.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова присвятила виборам у США кілька постів у своєму Telegram: «Камала Харріс мала рацію, процитувавши Псалом 30:5: "Вночі може залишатися плач, а вранці приходить радість". Алілуя, додам від себе», – йшлося у першому. "Перемагають ті, хто живе любов'ю до своєї країни, а не ненавистю до чужих», — говорилося в іншому пості.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив держагентствам, що перемога Трампа на виборах у США – це голос американців за пріоритет національних інтересів. За його словами, з перемогою Трампа на виборах є шанс на більш конструктивний підхід щодо українського конфлікту з боку республіканців.