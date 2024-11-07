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Авіація РФ вдарила по Сумщині: рятувальники знайшли тіло загиблого

07 листопада 2024, 09:00

Авіація РФ вдарила по Сумщині: рятувальники знайшли тіло загиблого

Рятувальники знайшли тіло загиблого після удару РФ по Сумщині. Фото: ДСНС Сумської області Рятувальники знайшли тіло загиблого після удару РФ по Сумщині. Фото: ДСНС Сумської області

В одному з районів Сумської області на місці російського удару співробітники ДСНС врятували жінку та деблокували тіло загиблої людини. Про це повідомляє місцеве ДСНС.



«6 листопада, пізно ввечері ворожа авіація завдала удару по одному із населених пунктів Шосткинського району. На місце атаки прибули рятувальники. З пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам», - йдеться у повідомленні.

Проте за даними рятувальників, з-під іншої зруйнованої будівлі деблокували тіло вже загиблої людини. Раніше російські БпЛА атакували Київ.

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