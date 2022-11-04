Сумська ОВА показала наслідки масованого обстрілу області

Російська армія упродовж години обстрілювала прикордонне село Білопільської громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

«На мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із САУ. Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення», - написав він, зазначивши, що були прямі влучення в один із будинків. Від російських снарядів, як розповів Живицький, залишилися наскрізні дірки у дахах, розбито стіни, знищено майно місцевих мешканців.

За попередніми даними голови Сумської ОВА, люди не постраждали.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська здійснюють спроби прорвати оборону Збройних сил України в районі Сватово-Кременної в Луганській області.